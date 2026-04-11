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CNL W
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NODWIN Clutch Series 9
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North American Challengers League Spring 2026
1
TCL Spring 2026
1
Wss S3
1
Giao Hữu Quốc Tế
08:00 - 04.06
Hàn Quốc
vs
El Salvador
1 - 1
1 - 1
BRADY
-
-
-
-
-
-
USL League Two
08:00 - 04.06
Atletico Union
vs
Colorado ISA
0 - 4
0 - 4
POLO
-
-
-
-
-
-
Jamaica Cup
08:00 - 04.06
Chapelton
vs
Mount Pleasant FA
5 - 2
0 - 2
3 - 1
5 - 2
0 - 2
3 - 1
-
-
-
-
-
-
Jamaica Cup
08:45 - 04.06
Portmore United
vs
Montego Bay Utd
2 - 2
0 - 0
2 - 0
2 - 2
0 - 0
2 - 0
-
-
-
-
-
-
USL League Two
09:00 - 04.06
Tacoma Stars
vs
Ballard Football Club
3 - 0
0 - 11
3 - 4
3 - 0
0 - 11
3 - 4
-
-
-
-
-
-
USL League Two
09:00 - 04.06
Real Colorado Foxes
vs
Colorado Storm
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
USL League Two
09:00 - 04.06
San Francisco City
vs
Almaden FC
2 - 3
1 - 2
0 - 1
2 - 3
1 - 2
0 - 1
RIO
-
-
-
-
-
-
USL WLW
09:30 - 04.06
Nữ Dutch Lions
vs
Nữ Los Angeles Sol
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
CFA Member Association Champions League
12:00 - 04.06
Sichuan 318
vs
Guangzhou Rockgoal
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
LOGAN
-
-
-
-
-
-
CFA Member Association Champions League
12:00 - 04.06
Guizhou Feiying
vs
Yunnan Qingqiu
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
CFA Member Association Champions League
15:00 - 04.06
Zigong Black White
vs
Chongqing Handa
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
FILIP
-
-
-
-
-
-
AFF U19 Championship
16:00 - 04.06
Myanmar U19
vs
Việt Nam U19
1 - 1
2 - 0
1 - 3
1 - 1
2 - 0
1 - 3
NICK
+1
BRADY
-
-
-
-
-
-
V.LEAGUE 2
16:00 - 04.06
Văn Hiến
vs
Khánh Hòa
4 - 1
4 - 1
DAVID
-
-
-
-
-
-
Czech 3 liga
16:00 - 04.06
Ceske Budejovice B
vs
FK Pribram B
1 - 3
1 - 3
-
-
-
-
-
-
Austrian 3.Liga
16:00 - 04.06
Lustenau
vs
VfB Hohenems
1 - 0
1 - 0
-
-
-
-
-
-
UEFA European U17 Football Championship
18:30 - 04.06
Bỉ U17
vs
Pháp U17
3 - 2
1 - 1
0 - 5
3 - 2
1 - 1
0 - 5
-
-
-
-
-
-
CFA Member Association Champions League
18:35 - 04.06
Chongqing Runqi
vs
Yunnan Cuanhe
3 - 0
3 - 0
XMEN
-
-
-
-
-
-
Giao Hữu Quốc Tế
19:00 - 04.06
Campuchia
vs
Bhutan
2 - 0
2 - 0
RIO
-
-
-
-
-
-
Austrian 3.Liga
19:00 - 04.06
SV Wals-Grunau
vs
Rheindorf Altach B
1 - 4
2 - 0
2 - 0
1 - 4
2 - 0
2 - 0
-
-
-
-
-
-
Austrian 3.Liga
19:30 - 04.06
FC Kitzbuhel
vs
St. Johann
0 - 3
2 - 1
0 - 0
0 - 3
2 - 1
0 - 0
-
-
-
-
-
-
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Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 04.06
Gigantes Carolina
vs
Baamon cattle Herder
-
-
-
-
-
-
NBA
07:30 - 04.06
San Antonio Spurs
vs
New York Knicks
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
09:00 - 04.06
Nữ Seattle Storm
vs
Nữ Phoenix Mercury
ALAN
-
-
-
-
-
-
Costa Rica LDB Superior
09:00 - 04.06
Colegio de Abogados
vs
Roswell
-
-
-
-
-
-
FIBA U18 Asian Championship
09:00 - 04.06
Hồng Kông U18
vs
Trung Quốc U18
-
-
-
-
-
-
New Zealand National Basketball League
14:00 - 04.06
Bay Hawks
vs
Nelson Giants
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
15:00 - 04.06
Rizal Xentro Golden
vs
Bacolod Tubo Slashers
ALAN
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
17:00 - 04.06
Cebu Classic
vs
Valenzuela Classic
STEP
-
-
-
-
-
-
China Taipei Professional Basketball League
18:00 - 04.06
New Taipei Kings
vs
Formosa Dreamers
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
19:00 - 04.06
Pasay Voyagers
vs
Caloocan Kankaloo
ALAN
-
-
-
-
-
-
Vietnam VBA
19:30 - 04.06
Cần Thơ Catfish
vs
Hà Nội Buffalo
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Basketball Bundesliga
23:30 - 04.06
Telekom Baskets Bonn
vs
Bayern Munchen
STEP
-
-
-
-
-
-
VTB United League
23:30 - 04.06
CSKA Moscow
vs
Unics Kazan
-
-
-
-
-
-
Basketball Bundesliga
01:30 - 05.06
Brose Bamberg
vs
Alba Berlin
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
06:00 - 05.06
Nữ Indiana Fever
vs
Nữ Atlanta Dream
-
-
-
-
-
-
Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 05.06
Manati
vs
Criollos de Caguas
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
08:00 - 05.06
Nữ Minnesota Lynx
vs
Nữ Golden State
ALAN
-
-
-
-
-
-
New Zealand National Basketball League
14:30 - 05.06
Otago Nuggets
vs
Franklin Bulls
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
15:00 - 05.06
Batangas Rum Masters
vs
Iloilo Royals
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
17:00 - 05.06
San Juan Knights
vs
Quezon Toda Aksyon
-
-
-
-
-
-
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French Open Men Doubles
16:00 - 04.06
Quentin Halys
Pierre Hugues Herbert
vs
Harri Heliovaara
Henry Patten
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Quentin Halys/Pierre Hugues Herbert
-
-
-
-
-
Harri Heliovaara/Henry Patten
-
-
-
-
-
LUCAS
-
-
-
-
-
-
French Open Mixed Doubles
17:00 - 04.06
Sara Errani
Andrea Vavassori
vs
Evan King
Gabriela Dabrowski
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Sara Errani/Andrea Vavassori
-
-
-
-
-
Evan King/Gabriela Dabrowski
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
French Open Women Singles
20:00 - 04.06
Marta Kostyuk
vs
Mirra Andreeva
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Marta Kostyuk
-
-
-
-
-
Mirra Andreeva
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
ATP Challenger Tyler, USA Men Double
21:00 - 04.06
Valentin Basel
Bruno Oliveira
vs
Nicolas Mejia
Adria Soriano Barrera
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Valentin Basel/Bruno Oliveira
-
-
-
-
-
Nicolas Mejia/Adria Soriano Barrera
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ATP Challenger Tyler, USA Men Double
21:00 - 04.06
Rithvik Choudary Bollipalli
Ramkumar Ramanathan
vs
Andrew Fenty
Brandon Perez
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Rithvik Choudary Bollipalli/Ramkumar Ramanathan
-
-
-
-
-
Andrew Fenty/Brandon Perez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
French Open Women Singles
21:10 - 04.06
Diana Shnaider
vs
Maja Chwalinska
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Diana Shnaider
-
-
-
-
-
Maja Chwalinska
-
-
-
-
-
LUCAS
-
-
-
-
-
-
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Indonesia Open, Mixed Doubles
09:00 - 04.06
Feng Yanzhe
Huang Dongping
vs
Adnan Maulana
Indah Cahya Sari Jamil
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Feng Yanzhe/Huang Dongping
-
-
-
-
-
Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Mixed Doubles
09:55 - 04.06
Tang Chun Man
Tse Ying Suet
vs
Cheng Xing
Zhang Chi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Tang Chun Man/Tse Ying Suet
-
-
-
-
-
Cheng Xing/Zhang Chi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Mixed Doubles
10:00 - 04.06
Guo Xinwa
Chen Fanghui
vs
Amri Syahnawi
Nita Violina Marwah
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Guo Xinwa/Chen Fanghui
-
-
-
-
-
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Women Singles
10:10 - 04.06
An Se-young
vs
Sindhu Pusarla Venkata
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
An Se-young
-
-
-
-
-
Sindhu Pusarla Venkata
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Women Doubles
10:40 - 04.06
Hsieh Pei Shan
Hung En-Tzu
vs
Febriana Dwipuji Kusuma
Meilysa Trias Puspitasari
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu
-
-
-
-
-
Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Singles
10:50 - 04.06
Nhat Nguyen
vs
Toma Junior Popov
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhat Nguyen
-
-
-
-
-
Toma Junior Popov
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Women Doubles
11:00 - 04.06
Francesca Corbett
Jennie Gai
vs
Rachel Allessya Rose
Febi Setianingrum
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Francesca Corbett/Jennie Gai
-
-
-
-
-
Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Singles
11:30 - 04.06
Angus Ng Ka Long
vs
Chou Tien-chen
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Angus Ng Ka Long
-
-
-
-
-
Chou Tien-chen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Women Doubles
11:40 - 04.06
Benyapa Aimsaard
Nuntakarn Aimsaard
vs
Yuki Fukushima
Mayu Matsumoto
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard
-
-
-
-
-
Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Singles
11:50 - 04.06
Ayush Shetty
vs
Lee Cheuk-yiu
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ayush Shetty
-
-
-
-
-
Lee Cheuk-yiu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Women Singles
12:20 - 04.06
Pitchamon Opatniputh
vs
Chiu Pin-Chian
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pitchamon Opatniputh
-
-
-
-
-
Chiu Pin-Chian
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Women Singles
12:30 - 04.06
Chen Yufei
vs
Natsuki Nidaira
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Chen Yufei
-
-
-
-
-
Natsuki Nidaira
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Women Doubles
12:40 - 04.06
Yeung Nga Ting
Yeung Pui Lam
vs
Amalia Cahaya Pratiwi
Siti Fadia Silva Ramadhanti
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam
-
-
-
-
-
Amalia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Indonesia Open, Doubles
13:10 - 04.06
Kang Minhyuk
Ki Dong Ju
vs
Takuro Hoki
Yugo Kobayashi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kang Minhyuk/Ki Dong Ju
-
-
-
-
-
Takuro Hoki/Yugo Kobayashi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Indonesia Open, Singles
13:20 - 04.06
Koki Watanabe
vs
Victor Lai
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Koki Watanabe
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Victor Lai
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Indonesia Open, Women Singles
13:30 - 04.06
Putri Kusuma Wardani
vs
Michelle Li
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Putri Kusuma Wardani
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Michelle Li
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Indonesia Open, Singles
14:00 - 04.06
Li Shifeng
vs
Panitchaphon Teeraratsakul
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Li Shifeng
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Panitchaphon Teeraratsakul
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Indonesia Open, Women Doubles
14:10 - 04.06
Liu Shengshu
Tan Ning
vs
Hinata Suzuki
Nao Yamakita
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Liu Shengshu/Tan Ning
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Hinata Suzuki/Nao Yamakita
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Indonesia Open, Doubles
14:20 - 04.06
Goh Sze Fei
Nur Izzuddin Rumsani
vs
Ben Lane
Sean Vendy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani
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Ben Lane/Sean Vendy
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Indonesia Open, Mixed Doubles
14:50 - 04.06
Gao Jiaxuan
Wei Yaxin
vs
Mathias Christiansen
Alexandra Boje
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Gao Jiaxuan/Wei Yaxin
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Mathias Christiansen/Alexandra Boje
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Nations League Women
14:00 - 04.06
Nữ CH Séc
vs
Nữ Ba Lan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ CH Séc
-
-
-
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-
Nữ Ba Lan
-
-
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-
-
Nations League Women
18:30 - 04.06
Nữ Trung Quốc
vs
Nữ Thái Lan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Trung Quốc
-
-
-
-
-
Nữ Thái Lan
-
-
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1st Division
00:00 - 05.06
Anwar
vs
Blat
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Anwar
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Blat
-
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-
-
-
-
-
Nations League Women
02:30 - 05.06
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
vs
Nữ Hà Lan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
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-
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Nữ Hà Lan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
03:30 - 05.06
Nữ Ukraine
vs
Nữ Đức
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ukraine
-
-
-
-
-
Nữ Đức
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
06:00 - 05.06
Nữ Brazil
vs
Nữ CH Dominican
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Brazil
-
-
-
-
-
Nữ CH Dominican
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
Nations League Women
07:00 - 05.06
Nữ Canada
vs
Nữ USA
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Canada
-
-
-
-
-
Nữ USA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
14:00 - 05.06
Nữ Bỉ
vs
Nữ CH Séc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Bỉ
-
-
-
-
-
Nữ CH Séc
-
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-
-
-
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-
-
-
Nations League Women
18:30 - 05.06
Nữ Serbia
vs
Nữ Ba Lan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Serbia
-
-
-
-
-
Nữ Ba Lan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European League Women
20:30 - 05.06
Nữ Romania
vs
Nữ Latvia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Romania
-
-
-
-
-
Nữ Latvia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European League Women
21:00 - 05.06
Nữ Thụy Điển
vs
Nữ Azerbaijan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Thụy Điển
-
-
-
-
-
Nữ Azerbaijan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European League Women
22:00 - 05.06
Nữ Tây Ban Nha
vs
Nữ Bosnia & Herzegovina
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Tây Ban Nha
-
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Nữ Bosnia & Herzegovina
-
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-
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-
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European League
23:05 - 05.06
CH Séc
vs
Hungary
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
CH Séc
-
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Hungary
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-
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-
-
European League
00:00 - 06.06
Bồ Đào Nha
vs
Đan Mạch
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bồ Đào Nha
-
-
-
-
-
Đan Mạch
-
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-
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-
-
-
-
-
-
European League
00:30 - 06.06
Thụy Sĩ
vs
Tây Ban Nha
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thụy Sĩ
-
-
-
-
-
Tây Ban Nha
-
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-
-
-
-
-
-
European League
01:20 - 06.06
Phần Lan
vs
Áo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Phần Lan
-
-
-
-
-
Áo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League Women
02:30 - 06.06
Nữ CH Dominican
vs
Nữ Bulgaria
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ CH Dominican
-
-
-
-
-
Nữ Bulgaria
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
European League Women
03:00 - 06.06
Nữ Hungary
vs
Nữ Bồ Đào Nha
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Hungary
-
-
-
-
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Nữ Bồ Đào Nha
-
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-
-
-
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-
-
-
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Nations League Women
03:30 - 06.06
Nữ Ukraine
vs
Nữ Nhật Bản
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Ukraine
-
-
-
-
-
Nữ Nhật Bản
-
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-
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-
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-
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-
Nations League Women
07:00 - 06.06
Nữ Pháp
vs
Nữ USA
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Pháp
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Nữ USA
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lol
LJL Spring 2026
15:00 - 04.06
L Guide Gaming
vs
RAYN Clocks
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
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-
-
LJL Spring 2026
18:00 - 04.06
Rising Gaming
vs
FENNEL
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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LES Spring 2026
22:00 - 04.06
Movistar KOI Fénix
vs
UCAM Esports Club
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
North American Challengers League Spring 2026
03:00 - 05.06
Winthrop University
vs
CCG Esports
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
LPL Split 2 2026
16:00 - 05.06
Anyones Legend
vs
LGD Gaming
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
MARTY
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TCL Spring 2026
22:00 - 05.06
Misa Esports
vs
PCIFIC
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
MARTY
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-
-
-
-
csgo
CCT 2026 Europe Series 4 Closed Qualifier
15:00 - 04.06
ENCE
vs
Entropy
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
-
-
-
-
-
-
CCT 2026 Europe Series 3
15:00 - 04.06
Nemiga
vs
Bushido Wildcats
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
-
-
-
-
-
-
CCT 2026 Europe Series 3
18:00 - 04.06
Betclic Apogee Esports
vs
KOLESIE
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0
H1
0 - 0
H2
0 - 0
H3
0 - 0